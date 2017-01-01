Натяжные потолки в Санкт-Петербурге по доступной цене

Натяжные потолки от компании "ПотолОК плюс" - элегантное решение, с помощью которого можно быстро и недорого обновить интерьер любой квартиры. Установленные конструкции имеют высокую устойчивость к деформации, механическим повреждениям и выгоранию, отлично маскируют недостатки потолка.

Мы проводим замер и монтаж натяжных потолков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предоставляем консультацию и дальнейшее обслуживание установленных полотен. Довольные отзывы клиентов и их рекомендации являются лучшим подтверждением качества продукции и сервиса компании.

Хотите красивый натяжной потолок, быстро, качественно и в срок? Звоните! Мы подберем отличный вариант под ваш интерьер и бюджет.

Широкий ассортимент потолков для любого интерьера

На сайте компании “ПотолОК плюс” представлен наглядный ассортимент потолков от ведущих производителей. Вся продукция имеет сертификаты, подтверждающие безопасность и высокое качество материалов. Каталог компании представлен множеством различных фактур, клиентам доступно более 200 оттенков. Мы предлагаем:

Российское производство. Экономичный, но качественный вариант, представленный отечественными производителями. Стоимость квадратного метра потолков начинается от 350 рублей.

Французское производство. Универсальные материалы, проверенные временем, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Стоимость квадратного метра потолков начинается от 450 рублей.

Бельгийское производство. Выбор для тех, кто привык окружать себя всем самым лучшим. Стоимость квадратного метра бельгийских бесшовных потолков начинается от 550 рублей.

Мы предлагаем ознакомиться с подробным каталогом продукции! Посмотрите галерею с выполненными работами, чтобы оценить наш подход и, возможно, найти интересные дизайнерские задумки под ваш интерьер.

Установка под ключ!

Профессиональная установка натяжных потолков под ключ - важная часть деятельности компании “ПотолОК плюс”. Мы используем комплексный подход к решению задач клиентов:

Выбор дизайна и производителя. Самый первый этап, на котором наши специалисты познакомят вас с коллекциями потолочных полотен, расскажут про их отличия и преимущества, помогут подобрать наиболее подходящие оттенок и фактуру поверхности, разработают индивидуальный дизайн.

Замер с выездом замерщика. Мы делаем точные расчеты будущих потолков исходя из собранной информации о помещении. В процессе работы специалист помогает подобрать тип, вид полотна и его конфигурацию, заключает договор. В пределах Санкт-Петербурга выезд замерщика к клиентам компании БЕСПЛАТНЫЙ!

Изготовление натяжных потолков на заказ. Проект полотна разрабатывается в специальной программе, позволяющей получить трехмерную картину будущего потолка. После этого он поступает на фабрику для изготовления. Весь процесс занимает всего пару дней!

Установка готового потолка. Монтажники приезжают к заказчику строго в оговоренное время. В зависимости от объема работ, монтаж длится от двух до пяти часов. Готовый объект сдается согласно договору и проектно-сметной документации.

Мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому смело даем гарантию 10 лет на потолки и 3 года на монтаж!

Быстро и аккуратно - сэкономьте свое время!

Мы ценим время клиентов, поэтому проводим монтаж натяжных потолков под ключ максимально быстро и без ущерба качеству. На замер потолка (15-17м2) уходит около 15 минут. На следующий день мы разрабатываем проект и изготавливаем конструкцию. Монтаж натяжного потолка займет от двух до пяти часов, в зависимости от сложности конструкции. В это время уже входит установка освещения.

Доступный уют с приятными ценами на натяжные потолки

Мы предлагаем выгодные для клиентов цены на потолки. Плотное сотрудничество с фабриками и большой объем заказов позволяет нам значительно снизить стоимость процесса изготовления натяжных потолков. В свою очередь, это положительно сказывается на конечной цене продукта. Планируете недорого заказать натяжные потолки? Это к нам!

Лучшая рекомендация - довольные отзывы владельцев потолков

Наша компания реализовала более сотни проектов разной сложности, каждый из которых собрал множество положительных впечатлений владельцев помещений и их гостей. Каждый год мы проводим монтаж натяжных потолков в сотнях квартир, отрабатывая процесс до мельчайших деталей! Довольные отзывы наших клиентов являются для нас лучшей наградой.

