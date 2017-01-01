Натяжные потолки в Санкт-Петербурге по доступной цене

Натяжные потолки от компании "ПотолОК плюс" - элегантное решение, с помощью которого можно быстро и недорого обновить интерьер любой квартиры. Установленные конструкции имеют высокую устойчивость к деформации, механическим повреждениям и выгоранию, отлично маскируют недостатки потолка.

Мы проводим замер и монтаж натяжных потолков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предоставляем консультацию и дальнейшее обслуживание установленных полотен. Довольные отзывы клиентов и их рекомендации являются лучшим подтверждением качества продукции и сервиса компании.

Хотите красивый натяжной потолок, быстро, качественно и в срок? Звоните! Мы подберем отличный вариант под ваш интерьер и бюджет.

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Широкий ассортимент потолков для любого интерьера

На сайте компании “ПотолОК плюс” представлен наглядный ассортимент потолков от ведущих производителей. Вся продукция имеет сертификаты, подтверждающие безопасность и высокое качество материалов. Каталог компании представлен множеством различных фактур, клиентам доступно более 200 оттенков. Мы предлагаем:

  • Российское производство. Экономичный, но качественный вариант, представленный отечественными производителями.  Стоимость квадратного метра потолков начинается от 350 рублей.

  • Французское производство. Универсальные материалы, проверенные временем, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Стоимость квадратного метра потолков начинается от 450 рублей.

  • Бельгийское производство. Выбор для тех, кто привык окружать себя всем самым лучшим. Стоимость квадратного метра бельгийских бесшовных потолков начинается от 550 рублей.

Мы предлагаем ознакомиться с подробным каталогом продукции! Посмотрите галерею с выполненными работами, чтобы оценить наш подход и, возможно, найти интересные дизайнерские задумки под ваш интерьер.

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Установка под ключ!

Профессиональная установка натяжных потолков под ключ - важная часть деятельности компании “ПотолОК плюс”. Мы используем комплексный подход к решению задач клиентов:

  • Выбор дизайна и производителя. Самый первый этап, на котором наши специалисты познакомят вас с коллекциями потолочных полотен, расскажут про их отличия и преимущества, помогут подобрать наиболее подходящие оттенок и фактуру поверхности, разработают индивидуальный дизайн.

  • Замер с выездом замерщика. Мы делаем точные расчеты будущих потолков исходя из собранной информации о помещении. В процессе работы  специалист помогает подобрать тип, вид полотна и его конфигурацию, заключает договор. В пределах Санкт-Петербурга выезд замерщика к клиентам компании БЕСПЛАТНЫЙ!

  • Изготовление натяжных потолков на заказ. Проект полотна разрабатывается в специальной программе, позволяющей получить трехмерную картину будущего потолка. После этого он поступает на фабрику для изготовления. Весь процесс занимает всего пару дней!

  • Установка готового потолка. Монтажники приезжают к заказчику строго в оговоренное время. В зависимости от объема работ, монтаж длится от двух до пяти часов. Готовый объект сдается согласно договору и проектно-сметной документации.

Мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому смело даем гарантию 10 лет на потолки и 3 года на монтаж!

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Быстро и аккуратно - сэкономьте свое время!

Мы ценим время клиентов, поэтому проводим монтаж натяжных потолков под ключ максимально быстро и без ущерба качеству. На замер потолка (15-17м2) уходит около 15 минут. На следующий день мы разрабатываем проект и изготавливаем конструкцию. Монтаж натяжного потолка займет от двух до пяти часов, в зависимости от сложности конструкции. В это время уже входит установка освещения.

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Доступный уют с приятными ценами на натяжные потолки

Мы предлагаем выгодные для клиентов цены на потолки. Плотное сотрудничество с фабриками и большой объем заказов позволяет нам значительно снизить стоимость процесса изготовления натяжных потолков. В свою очередь, это положительно сказывается на конечной цене продукта. Планируете недорого заказать натяжные потолки? Это к нам!

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Лучшая рекомендация - довольные отзывы владельцев потолков

Наша компания реализовала более сотни проектов разной сложности, каждый из которых собрал множество положительных впечатлений владельцев помещений и их гостей. Каждый год мы проводим монтаж натяжных потолков в сотнях квартир, отрабатывая процесс до мельчайших деталей! Довольные отзывы наших клиентов являются для нас лучшей наградой.
 